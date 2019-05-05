Ночью под Киевом убили замначальника полиции Барышевки

Неизвестный застрелил в ночь с 4 на 5 мая заместителя начальника Барышевского отделения полиции в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"В ночь на 5 мая неизвестный нанес смертельное ранение заместителю начальника Барышевского отделения полиции", - сказано в нем.

Установлено, что сотрудник полиции в то время находился вне службы в одном из кафе Барышевки.

Когда мужчина вышел на террасу, ему выстрелили в шею.

Медикам не удалось спасти жизнь полицейскому.

На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщали Українськi Новини,5 июля неизвестный застрелил полицейского в Шевченковском районе Киева.

Ранее в Тернополе мужчина выстрелил в сотрудницу полиции.