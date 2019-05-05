Вбивство поліцейського в Баришівці зв'язали з його професійною діяльністю

Замах на життя заступника начальника Баришівського відділення поліції було здійснено близько 03:00 в кафе смт Баришівка. Про це в ефірі телеканалу "112" повідомив прес-секретар ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

"В кафе відпочивала група людей, серед яких був наш співробітник. Він вийшов на терасу, і в цей час пролунав постріл. Куля потрапила йому в шию. Лікарі, на жаль, не змогли врятувати йому життя. Після цієї події була введена спецоперація "Сирена". Вона спрямована на затримання зловмисника й до цього часу в області не знята, вона триває", - додав він.

За словами Жуковича, безпосередньо на місці події досі працюють слідчо-оперативна група і криміналісти.

"Ми будемо робити все для того, щоб знайти вбивцю", - підкреслив він.

При цьому Жукович нагадав, що за фактом вбивства правоохоронця відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України ("Посягання на життя співробітника правоохоронного органу").

"Ми пов'язуємо це (напад на поліцейського, - ред.) з його професійною діяльністю, тому що він є чинним співробітником поліції, заступником начальника Баришівського відділення поліції, і його службова діяльність може бути причиною скоєння замаху", - додав він.

Жукович підкреслив, що в результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі під Києвом вбили заступника начальника поліції Баришівки.