Приватбанк назвав "інформаційною атакою" заяву Дубинського про обшуки в своїх офісах

Приватбанк вважає інформаційною атакою інформацію про обшуки в офісах банку в Дніпрі і Києві в той час, як НБУ подав зустрічний позов проти олігарха Ігоря Коломойського

Відповідний коментар Українським Новинам надала прес-служба банку.

Інформацію про обшуки поширив журналіст "1+1", обраний депутатом Верховної Ради Олександр Дубинський в соціальній мережі Facebook.

"Причина - налагоджена схема розграбування держбанку шляхом видачі кредитів під застави з завищеною вартістю, з метою крадіжки виведених грошей і подальшого дерибану між позичальниками і банкірами", - написав Дубинський.

У відповідь на це у прес-службі банку зазначили, що інформаційна атака зацікавлених осіб проти реформування підходів банку до роботи з позичальниками триває вже понад рік.

"Найкращим аргументів на користь ефективності нової політики ризик-менеджменту Приватбанку є висока якість нового корпоративного кредитного портфелю, виданого після націоналізації, де частка проблемних кредитів становить менше 1%. За старим кредитним портфелем, сформованим до націоналізації, за два роки банк повернув 4,2 млрд гривень, раніше визнаних безнадійними. Банк діє прозоро і завжди готовий надати правоохоронним органам необхідну інформацію в рамках чинного законодавства", - заявили в банку.

Прес-служба не надала яку-небудь додаткову інформацію про обшуки.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратуру зобов'язали відкрити справу проти керівництва Приватбанку через можливі правопорушення.

Раніше суд відкрив провадження за позовом НБУ проти Коломойського.