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15 серпня 2019, четвер, 15:09 29
Кабмін 2019-08-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмін створив реєстр ветеранів війни

Кабмін створив реєстр ветеранів війни

Кабінет Міністрів створив Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду 14 серпня, передають Українські Новини.

"Отже, зроблені всі необхідні кроки для нормативно-правового регулювання розробки реєстру - закон, підзаконні акти. Технічні вимоги до техзавдання підготовлено. Наступним є підготовка техзавдання, яке має отримати фінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Після цього відбудеться розробка і створення ІТ-системи реєстру", - сказала міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

Документ визначає порядок створення, ведення, доступу до відомостей реєстру та порядок отримання інформації з інших реєстрів та інформаційних баз даних для внесення відомостей до реєстру.

Так, до реєстру буде внесена інформація про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників "Революції гідності" і членів їх сімей.

Він вводиться з метою обліку таких осіб, реалізації пільг та інших соціальних гарантій і адміністрування потреб.

В реєстрі буде така інформація: загальна інформація (ім'я, прізвище, дата і місце народження), серія та номер паспорта, інформація про смерть особи, тип документів, що підтверджують право на пільги, інформація про склад сім'ї, житло, фактичне використання і обсяг пільг, група інвалідності, рівень освіти, навички та досвід роботи.

Як повідомляли Українські Новини, політична партія "Слуга народу" має намір ліквідувати комітет Верховної Ради у справах ветеранів.

Раніше Кабмін ліквідував Держслужбу ветеранів та учасників АТО і створив Держслужбу ветеранів.

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