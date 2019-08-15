Кабмін створив реєстр ветеранів війни

Кабінет Міністрів створив Єдиний державний реєстр ветеранів війни.\r\nВідповідну постанову прийнято на засіданні уряду 14 серпня, передають Українські Новини.\r\n"Отже, зроблені всі необхідні кроки для нормативно-правового регулювання розробки реєстру - закон, підзаконні акти. Технічні вимоги до техзавдання підготовлено. Наступним є підготовка техзавдання, яке має отримати фінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Після цього відбудеться розробка і створення ІТ-системи реєстру", - сказала міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.\r\nДокумент визначає порядок створення, ведення, доступу до відомостей реєстру та порядок отримання інформації з інших реєстрів та інформаційних баз даних для внесення відомостей до реєстру.\r\nТак, до реєстру буде внесена інформація про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників "Революції гідності" і членів їх сімей.\r\nВін вводиться з метою обліку таких осіб, реалізації пільг та інших соціальних гарантій і адміністрування потреб.\r\nВ реєстрі буде така інформація: загальна інформація (ім'я, прізвище, дата і місце народження), серія та номер паспорта, інформація про смерть особи, тип документів, що підтверджують право на пільги, інформація про склад сім'ї, житло, фактичне використання і обсяг пільг, група інвалідності, рівень освіти, навички та досвід роботи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, політична партія "Слуга народу" має намір ліквідувати комітет Верховної Ради у справах ветеранів.\r\nРаніше Кабмін ліквідував Держслужбу ветеранів та учасників АТО і створив Держслужбу ветеранів.