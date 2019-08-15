Запуск проекту енергомосту "Україна - ЄС" посприяє збільшенню вартості електроенергії, - Герус

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус закликає міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика скасувати свій наказ про виведення енергоблока №2 Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) з енергосистеми України.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Герус написав, що на засіданні Кабміну 14 серпня він звернув увагу на необхідність зупинки проекту енергетичний міст "Україна - ЄС", який передбачає виведення енергоблоку №2 ХАЕС з енергосистеми України і переклад його роботи в енергосистему Польщі.

У свою чергу Насалик повідомив, що не підписував указ, тому що був у відпустці, і що виведення енергоблоку - це інтеграція в енергосистему Європи.

На своїй сторінці в соцмережі Facebook Герус опублікував фото наказу про реалізацію проекту енергоміст "Україна - ЄС", підписаного 9 серпня, коли міністр нібито був у відпустці.

Герус зазначив, що проект енергомосту передбачає запуск лінії електропередачі "Хмельницький - Жешув (Польща)", і віддачу продажу електроенергії, виробленої енергоблоком №2 ХАЕС, в управління приватних структур - і продавати цю електроенергію в Польщу.

"Це ніяка не євроінтеграція, це робота лінії тільки в одну сторону - до Польщі. На сьогоднішній день у нас вже стрімко виросла ціна, сьогодні вже виникають дефіцити електроенергії - на ринку на добу вперед такі дефіцити складають 5%-30%, на внутрисуточном ринку взагалі немає пропозицій електроенергії. Україна все більше імпортує електроенергії з Словаччини та Білорусі. Ефект від виведення з Об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) атомного блоку потужністю 1000 МВт буде очевидний - збільшення дефіциту на внутрішньому ринку і ще додатковий зростання ціни для українських споживачів, оскільки цієї відносно дешевої електроенергії не стане", - написав він.

Також Герус зазначив, що оскільки приватизація атомних енергоблоків заборонена, проект енергоміст "Україна - ЄС" оформлено як проект державно-приватного партнерства.

Як повідомляли Українські Новини, "Укренерго" заявив, що ціна на електроенергію для промисловості виросла на 30%.

Також Кабмін змінив модель покладання спецобязательств на суб'єктів ринку електроенергії.