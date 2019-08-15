Завтра в Україні місцями похолодає до +5, а в деяких областях протримається 30-градусна спека

16 серпня в Києві мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +19...+21 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+17 градусів, вдень +19...+24 градуси, у Сумській області +25...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10...+18 градусів, вдень +19...+26 градусів, у Полтавській і Дніпропетровській областях +26...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +24...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Приазов'ї місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температуравоздуха вночі +16...+21 градус, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Температураночью +18...+20 градусів, вдень +27...+29 градусів.

15 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 15 серпня, в деяких областях України очікується значне погіршення погодних умов.

Також у четвер у Києві суттєво похолодає.