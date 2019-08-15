Завтра в Україні місцями похолодає до +5, а в деяких областях протримається 30-градусна спека

16 серпня в Києві мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. \r\nТемпература повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. \r\nТемпература повітря вночі +9...+17 градусів, вдень +19...+24 градуси, у Сумській області +25...+30 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. \r\nТемпература повітря вночі +10...+18 градусів, вдень +19...+26 градусів, у Полтавській і Дніпропетровській областях +26...+31 градус.\r\nНа сході України мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. \r\nТемпература повітря вночі +14...+21 градус, вдень +24...+31 градус.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Приазов'ї місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. \r\nТемпература повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.\r\nУ Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпературавоздуха вночі +16...+21 градус, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.\r\nТемператураночью +18...+20 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\n15 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні, 15 серпня, в деяких областях України очікується значне погіршення погодних умов.\r\nТакож у четвер у Києві суттєво похолодає.