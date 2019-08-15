Спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

Сегодня, 15 августа, в некоторых областях Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что непогода коснется Житомирской области, Закарпатья и Прикарпатья.

"По данным УкрГидрометцентра, 15 августа в западных и Житомирской областях грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди (І уровень опасности)", - говорится в сообщении ГосЧС.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, местами существенный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +17…+22 градуса. В Карпатах ночью существенный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в четверг в Киеве существенно похолодает, на востоке и юге сохранится 33-градусная жара.

Тем временем 15 августа, ожидаются дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град, в то же время в некоторых областях столбики термометров перевалят за + 34.