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15 августа 2019, четверг, 09:47 1308
Жизнь 2019-08-15T09:47:22+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

Спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Сегодня, 15 августа, в некоторых областях Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что непогода коснется Житомирской области, Закарпатья и Прикарпатья.

"По данным УкрГидрометцентра, 15 августа в западных и Житомирской областях грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди (І уровень опасности)", - говорится в сообщении ГосЧС.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, местами существенный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +17…+22 градуса. В Карпатах ночью существенный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в четверг в Киеве существенно похолодает, на востоке и юге сохранится 33-градусная жара.

Тем временем 15 августа, ожидаются дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град, в то же время в некоторых областях столбики термометров перевалят за + 34.

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