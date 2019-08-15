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15 серпня 2019, четвер, 13:14 19
Силові структури 2019-08-15T14:09:46+03:00
Українські Новини
Кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві Гандзюк, відпустили в ЄС після поліграфа, - адвокат

Кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві Гандзюк, відпустили в ЄС після поліграфа, - адвокат

Інформація про розшук Левіна на сайті МВС
Інформація про розшук Левіна на сайті МВС

Захист голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, заявляє, що ще один підозрюваний, кримінальний авторитет Олексій Левін (Москаленко) був затриманий в одній з країн Європейського Союзу і відпущений після допиту.

Про це написав у Facebook адвокат Мангера Андрій Мурашкін, передають Українські Новини.

"Минулого тижня сталося те, чого так довго вимагали активісти групи «Хто замовив Катю Гандзюк»: Олексій Левін був затриманий поліцією однієї з країн ЄС в рамках договору про надання правової допомоги з Україною. Відразу ж після затримання Левіна генеральний прокурор Луценко заявив, що до кінця тижня Мангеру буде пред'явлено звинувачення і справу буде передано до суду. У свою чергу, Олексій Левін після затримання заявив про політичне переслідування в Україні і попросив надати йому статус біженця", - повідомив він.

За даними юриста, Левін був допитаний і, згідно з практикою країни, в якій його затримали, невідкладно спрямований для проходження поліграфа (детектора брехні).

Адвокат Мангера стверджує, що поліграф підтвердив непричетність Левіна до нападу на Гандзюк.

Після чого європейські правоохоронці дозволили своїм українським колегам провести бесіду з підозрюваним і запропонували подати запит на його екстрадицію.

Однак, зі слів Мурашкина, СБУ повідомила, що не подаватиме документи на його екстрадицію.

В підсумку затримана сторона була змушена відпустити Левіна на свободу.

Як повідомляли Українськi Новини, 11 лютого Генпрокуратура повідомила Мангеру про підозру в замовленні вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну в причетності до вбивства Гандзюк.

По даними слідства, він був важливим елементом підготовки та організації нападуна актівістку.

31 липня 2018 рік а в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк сірчаною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.

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