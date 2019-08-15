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15 серпня 2019, четвер, 12:11 28
Силові структури 2019-08-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
США підтримують можливе призначення генпрокурором Рябошапки

США підтримують можливе призначення генпрокурором Рябошапки

Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу

США підтримують можливе призначення заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапки, якого Президент України Володимир Зеленський назвав кандидатом на посаду генпрокурора, на цю посаду.

Про це в інтерв'ю "Європейської правді" повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передають Українські Новини.

"Так, я чув саме це прізвище. Генпрокурор має дуже важливу роль у роботі правоохоронної системи. Не нам вирішувати, хто повинен бути на цій посаді, і можу сказати, що Рябошапка має повагу до себе. Ми його також поважаємо. Тому призначення нового генпрокурора може мати значний ефект", - сказав він.

Також Тейлор повідомив, що не підтримує звільнення спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького з посади.

"Я такий підхід не підтримую. У мене інше бачення. Є мета - боротьба з корупцією. Є структури, створені для цього. І це ваше завдання - шукати людей, здатних досягти цієї мети, організувати конкурс, відібрати їх. Я в цьому брати участь не буду", - зазначив Тейлор.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розглядає кандидатуру Рябошапки на посаду генерального прокурора.

Тим часом, Рябошапка розповів, що зробить в першу чергу, якщо стане генпрокурором.

 

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