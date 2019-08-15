США підтримують можливе призначення генпрокурором Рябошапки

США підтримують можливе призначення заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапки, якого Президент України Володимир Зеленський назвав кандидатом на посаду генпрокурора, на цю посаду.

Про це в інтерв'ю "Європейської правді" повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передають Українські Новини.

"Так, я чув саме це прізвище. Генпрокурор має дуже важливу роль у роботі правоохоронної системи. Не нам вирішувати, хто повинен бути на цій посаді, і можу сказати, що Рябошапка має повагу до себе. Ми його також поважаємо. Тому призначення нового генпрокурора може мати значний ефект", - сказав він.

Також Тейлор повідомив, що не підтримує звільнення спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького з посади.

"Я такий підхід не підтримую. У мене інше бачення. Є мета - боротьба з корупцією. Є структури, створені для цього. І це ваше завдання - шукати людей, здатних досягти цієї мети, організувати конкурс, відібрати їх. Я в цьому брати участь не буду", - зазначив Тейлор.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розглядає кандидатуру Рябошапки на посаду генерального прокурора.

Тим часом, Рябошапка розповів, що зробить в першу чергу, якщо стане генпрокурором.