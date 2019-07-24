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24 июля 2019, среда, 14:06 1517
Политика 2019-07-24T14:06:46+03:00
Українські Новини
Рябошапка рассказал, что сделает в первую очередь, если станет генпрокурором

Рябошапка рассказал, что сделает в первую очередь, если станет генпрокурором

Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka
Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка оценивает свои шансы стать генпрокурором в 50%.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Оцениваю на 50% шансы. Либо стану, либо нет", - сказал он.

По его словам, он поддерживает инициативу Президента Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

Рябошапка добавил, что говорил с Президентом на эту тему несколько раз.

В случае назначения генпрокурором Рябошапка планирует в первую очередь провести кадровую ротацию в руководстве.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал имя кандидата на должность генпрокурора.

Ранее замгенпрокурора Енин подал в отставку.

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