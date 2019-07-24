Рябошапка рассказал, что сделает в первую очередь, если станет генпрокурором

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка оценивает свои шансы стать генпрокурором в 50%.\r\nОб этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Оцениваю на 50% шансы. Либо стану, либо нет", - сказал он.\r\nПо его словам, он поддерживает инициативу Президента Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.\r\nРябошапка добавил, что говорил с Президентом на эту тему несколько раз.\r\nВ случае назначения генпрокурором Рябошапка планирует в первую очередь провести кадровую ротацию в руководстве.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал имя кандидата на должность генпрокурора.\r\nРанее замгенпрокурора Енин подал в отставку.