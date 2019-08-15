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15 серпня 2019, четвер, 12:06 15
Верховна Рада і партії 2019-08-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
Виборчий кодекс досі не переданий на підпис Парубію

Виборчий кодекс досі не переданий на підпис Парубію

Комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя не передав Виборчий кодекс на підпис голові парламенту Андрію Парубію через місяць після прийняття документа 11 липня.

Про це Українським Новинам повідомив виконуючий обов'язки голови секретаріату комітету Ігор Колісник.

"Поки що ми не підготували текст Виборчого кодексу для передачі на підпис голові. Не можу сказати (коли передадуть)", - сказав Колісник.

Згідно з регламентом Ради, закон протягом 10 днів після прийняття оформляється профільним комітетом, візується головою та керівником секретаріату і подається на підпис голові Ради, після чого спікер підписує його протягом 5 днів.

Голова секретаріату зазначив, що документ ще не підписаний головою комітету Русланом Князевичем і невідомо, коли він буде підготовлений для передачі на підпис спікеру, так як депутати перебувають у відпустці.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні 2015 року проект кодексу був зареєстрований в Раді.

11 липня 2019 року Рада ухвалила Виборчий кодекс.

Перед прийняттям Рада 17 разів поверталася до поправок до проекту кодексу.

перше засідання нового скликання Ради відбудеться 29 серпня.

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