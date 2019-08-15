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15 серпня 2019, четвер, 09:47 30
Життя 2019-08-15T11:00:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди

Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Сьогодні, 15 серпня, в деяких областях України очікується значне погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що негода торкнеться Житомирської області, Закарпаття і Прикарпаття.

"За даними Укргідрометцентру, 15 серпня в західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті і Прикарпатті значні дощі (І рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні ДСНС.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, місцями істотний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси. У Карпатах вночі істотний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +14...+19 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер у Києві істотно похолодає, на сході і півдні збережеться 33-градусна спека.

Тим часом, 15 серпня, очікуються дощі, грози, можливі сильні зливи, шквал, град, в той же час в деяких областях стовпчики термометрів перевалять за +34.

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