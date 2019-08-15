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15 серпня 2019, четвер, 09:18 21
Силові структури 2019-08-15T11:00:03+03:00
Українські Новини
У МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві

У МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві

Затримання заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МінТОТ в соціальній мережі Twtter.

"За інформацією, якою володіє МінТОТ, затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності Міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків заступника міністра", - йдеться в повідомленні МінТОТ.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів. А генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.

Також сьогодні у Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

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