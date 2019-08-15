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15 серпня 2019, четвер, 08:20 18
Силові структури 2019-08-15T11:00:05+03:00
Українські Новини
Ситуація в ООС: бойовики вдарили із забороненої зброї, загинув воїн ЗСУ

Ситуація в ООС: бойовики вдарили із забороненої зброї, загинув воїн ЗСУ

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

Впродовж минулої доби, 14 серпня, окупанти на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, використовуючи двічі зброю, заборонену Мінськими угодами – міномети калібру 120 мм і 82 мм. Внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив дев'ять обстрілів: неподалік Пісків – зі стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі у районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі неподалік від Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік від Миколаївки – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли: поблизу Південного у напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік від Новолуганського – із зброї, забороненої Мінськими угодами – мінометів калібру 120 мм; в районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів; поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

З початку поточної доби ворожих обстрілів позицій ОС не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, у лікарні Дніпра помер військовий, який отримав поранення 10 серпня.

Тим часом російські спецслужби намагаються вербувати українських військових в соцмережах під виглядом жінок.

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