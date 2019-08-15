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15 серпня 2019, четвер, 06:45 12
Економіка 2019-08-15T07:45:01+03:00
Українські Новини
Холодницький заробив за липень на 80 тисяч більше, ніж Луценко

Холодницький заробив за липень на 80 тисяч більше, ніж Луценко

Назар Холодницький
Назар Холодницький

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого, зарплата якого за червень різко зросла на 100 тисяч гривень, за липень порівняно з червнем майже не змінилася і склала 179 898 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Оклад прокурора склав 63 432 гривні. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

При цьому, не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні зарплата Холодницкого зменшилася на 200 тисяч гривень.

Також Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження про можливе перевищення влади спеціалізованим антикорупційним прокурором Назаром Холодницким при розслідуванні справи про хабарництво виконуючого обов'язки начальника департаменту Міністерства аграрної політики та продовольства.

Тим часом Назар Холодницький в електронній декларації вказав "туристичний відпочинок" за 102 000 гривень, а також 2 403 749 гривень доходу, 34 тисяч євро і 160 тисяч доларів готівки за 2018 рік. Холодницький позичив третім особам 4 тис. доларів і 614 тис. гривень.

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