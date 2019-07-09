Зарплата Холодницкого резко выросла на 100 тыс. гривен

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за июнь по сравнению с маем увеличилась на более, чем 100 тыс. гривен и составила 189 358 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 152 433 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, в мае зарплата Холодницкого уменьшилась сразу на 200 тыс. гривен.

За апрель зарплата Назара Холодницкого по сравнению с мартом выросла на 100 тыс. гривен и составила 280 тыс. гривен.

Ранее Владимир Зеленский не предлагал Назару Холодницкому уйти в отставку.

Тем временем Назар Холодницкий в электронной декларации указал "туристический отдых" за 102 000 гривен, а также 2 403 749 гривен дохода, 34 тысяч евро и 160 тысяч долларов наличных средств за 2018 год. Холодницкий одолжил третьим лицам 4 тыс. долларов и 614 тыс. гривен.