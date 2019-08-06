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  • Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак
06 серпня 2019, вівторок, 15:24 422
Політика 2019-08-06T16:15:01+03:00
Українські Новини
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак

Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак

Через блокування поставок вугілля з боку РФ Луганська ТЕС була змушена перейти на газ. Однак поточні ціни на електроенергію не покривають вартість газу, тому ситуація залишається напруженою. До відновлення постачань вугілля Кабмін повинен встановити спеціальну ціну на газ для Луганської ТЕС. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

"Постанова Кабміну про спеціальну ціну на газ для Луганської ТЕС - це єдине рішення. Іншого рішення на сьогоднішній день немає. Тому що для того, щоб возити автотранспортом, потрібно дуже багато машин, і це дуже важко. Ми робили експеримент кілька років тому або рік тому, і зрозуміли, що це неможливо. Тому на сьогодні єдиний варіант – це саме прийняти відповідне рішення Кабміну", - зазначив Гримчак.

За словами Гримчака, Росія шантажує регіон не перший раз.

"Луганська ТЕС розташована на контрольованій території, але вугілля отримує з Російської Федерації. Інших варіантів поставки вугілля на цю теплоелектростанцію немає. Так сталося, що всі залізничні колії (там вона одна), не мають зв'язку із залізничною системою України. Російська Федерація завжди, і це вже не в перший раз - торік вже було - перед опалювальним сезоном фактично зупиняє відвантаження вугілля на всі станції. Причому вугілля на шахті є, але залізничні вагони не подаються. І тому час від часу відбувається. З вини Російської Федерації", - повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Раніше віце-президент Першої енергетичної асоціації України Олександр Рогозін заявив, що якщо Кабмін не вирішить питання з ціною для Луганської ТЕС, в області будуть відключення електроенергії.

Як заявив голова Луганської обласної держадміністрації Віталій Комарницький, з 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на постачання енергоносіїв в Україну.

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