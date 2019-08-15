Пенсії в Україні "перевалили" за 10 тисяч: як змінилися виплати

Після чергового етапу підвищення пенсій в Україні 27,6% пенсіонерів отримують пенсії 2-3 тис. гривень, 2,1% - понад 10 тис. гривень.

Про це йдеться в матеріалах Пенсійного фонду, передають Українські Новини.

За даними фонду, пенсію в розмірі до 1,4 тис. гривень у березні отримував 1% людей, за станом на липень - 0,7%, пенсійні виплати в розмірі від 1,4 тис. гривень до 1,5 тис. гривень у березні отримувало 11% людей, а в липні показник впав до 0,1%.

Пенсії в Україні. Фото: facebook.com/pfu.gov.ua

Також виплати в розмірі від 1,5 до 2 тис. гривень у березні отримувало 16% пенсіонерів, а в липні показник значно виріс - до 42%.

Від 2 тис. до 3 тис. гривень виплат у березні отримувало 44% людей, а в липні показник знизився до 27,6%.

Від 3 тис. до 4 тис. гривень у березні отримувало 12%, а в липні 12,6%.

Пенсійні виплати в розмірі від 4 тис. до 5 тис. гривень у березні отримувало 4%, в липні - 6%.

Також зазначається, що від 5 тис. до 1000 тис. гривень пенсійних виплат у березні отримувало 8%, а в липні - 8,9%.

Понад 10 тис. гривень пенсійних виплат у березні отримувало 2%, а в липні - 2,1%.

Як повідомляли Українські Новини, ПФ почав фінансування пенсій та субсидій за серпень.

З 1 липня в Україні підвищили пенсії для людей з великим стажем, а також для 33 тис. військовослужбовців-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.