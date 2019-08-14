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14 серпня 2019, середа, 18:41 5
Економіка 2019-08-14T18:54:25+03:00
Українські Новини
За півроку від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося майже на мільйон доларів

За півроку від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося майже на мільйон доларів

Сальдо. Фото: UTMagazine.ru
Сальдо. Фото: UTMagazine.ru

У січні-червні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 3 736,4 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Протягом січня-червня від'єм ’не сальдо торгівлі товарами погіршилося на 994 млн доларів порівняно із січнем-червнем 2018 року (січень-червень 2018 року від'ємне сальдо становило 2 742,4 млн доларів).

Експорт товарів у січні-червні 2019 року становило 24 469 млн доларів, при цьому він збільшився на 5,2% порівняно із січнем-червнем 2018 року.

Імпорт товарів у січні-червні 2019 року становив 28 205,4 млн, збільшившись на 8,5%.

Як повідомляли Українські Новини, у січні-травні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 633,5 млн. доларів.

Протягом 2018 року негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3 458,6 млн доларів порівняно з 2017 роком (2017 рік негативне сальдо становило 6 342,5 млн доларів).

Тим часом, платіжний баланс у червні зведений з дефіцитом $1,2 млрд.

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