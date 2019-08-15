Національна інвестиційна рада Арахамії пропрацювала майже два місяці з "нульовою" продуктивністю (документ)

В Офісі Президента України важко назвати які-небудь результати роботи Національної інвестиційної ради з 24 червня 2019 року, коли секретарем Ради був призначений відомий волонтер Давид Арахамія.

Про це йдеться у відповіді ОПУ на інформаційний запит Українських Новин.

Зокрема, у запиті уточнювалося, скільки засідань Ради було проведено за цей період, які інші заходи проводилися і які документи були підготовлені або затверджені, а також яку кількість проектів було розглянуто, і який обсяг інвестицій був притягнутий за сприяння Ради.

"В період з 24 червня по 7 серпня засідання Національної інвестиційної ради не проводилися", - йдеться у відповіді ОПУ.

Як повідомляли Українські Новини, 24 червня 2019 року Президент України Володимир Зеленський своїм Указом призначив відомого волонтера Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради. "Не хочу декларувати багато на старті, але всі попередні консультації з великими інвесторами свідчать про те, що Україна може мінімум втричі збільшити нинішній обсяг інвестицій в країну. Отримав завдання від Президента зробити цей процес якомога швидше", - заявив при призначенні Арахамія.

Раніше Арахамія вже заявляв, що в будівлю Адміністрації Президента відвідувачі вже можуть ходити в шортах і з ноутбуками, що на перевірку виявилося, що не відповідає дійсності.

Давид Арахамія є співзасновником міжнародної IT-компанії Template Monster і засновником волонтерської організації "Народний проект". З 2014 року працював уповноваженим міністра оборони з питань закупівель, радником міністра оборони і голови Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, куратором "волонтерського десанту" — групи волонтерів, які почали працювати в Міноборони.

На останніх парламентських виборах ішов під №4 партії "Слуга народу" і отримав мандат народного депутата. Називається одним з найбільш ймовірних кандидатів на главу президентської фракції в парламенті.

В той же час Арахамія вже анонсував роботу у новому парламенті створеної за його ініціативи системи "Великий брат", яка буде стежити за депутатами, аналізувати їх голосування та виступи на предмет надійності та запобігання впливу на них з боку. Що викликало критику у низки депутатів-мажоритарників з "Слуги народу".