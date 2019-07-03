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03 июля 2019, среда, 14:39 706 Документ
Президент 2019-07-03T15:58:38+03:00
Українські Новини
У Зеленского до сих пор действуют ограничения на вход на Банковую в шортах, с телефонами и ноутбуками

У Зеленского до сих пор действуют ограничения на вход на Банковую в шортах, с телефонами и ноутбуками

Владимир Зеленский. Фото: rbc.ru
Владимир Зеленский. Фото: rbc.ru

Вопреки появившимся в средствах массовой информации сообщениям о якобы отмене дресс-кода в Офисе Президента Украины, по состоянию на начало июля в здании на ул. Банковой продолжают действовать ограничения для посетителей.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос Українських Новин.

В президентском Офисе уточнили, что порядок входа посетителей в режимные здания (в том числе – их внешний вид) регламентируются п. 53 совместного распоряжения глав Администрации Президента Украины (АПУ) и Государственного управления делами (ГУД) от 2015 года №216, которое находится под грифом "ДСП" ("Для служебного пользования").

В ответ на повторный запрос в Офисе Президента раскрыли содержание п. 53 указанного документа.

Так, в здание на ул. Банковой не дозволяется вход лиц, внешний вид которых (одежда, обувь, аксессуары) не отвечают стандартам делового стиля. Как известно, шорты к деловому стилю одежды не относятся.

Также посетителя не пустят в здание президентского Офиса с мобильными телефонами, кино- и фотоаппаратурой, ноутбуками.

Запрещен вход в здание и на территорию также с детьми возрастом до 14 лет.

Действуют также ограничения на вход с оружием, крупными сумками и чемоданами, с домашними животными либо в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее украинский предприниматель и волонтер, №4 в избирательном списке партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в здание на ул. Банковой начали пускать в шортах. "В администрацию уже можно (приходить в шортах). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему можно в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", – сказал Арахамия.

Позднее ответственная у Зеленского за департамент информационной политики Ирина Победоносцева сообщила "Радио Свобода", что подобные новации пока находятся в стадии подготовки. "Мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устаревшие нормы. В ближайшее время должна заработать эта инновация. Осталось урегулировать эти вопросы, чтобы по всем инстанциям прошло", - заявила она в начале июня 2019 года.

Источник : Українські новини
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