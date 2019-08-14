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14 серпня 2019, середа, 17:14 17
Політика 2019-08-14T19:00:03+03:00
Українські Новини
ВСП наступного тижня розгляне відсторонення Вовка з посади голови Окружного суду Києва

ВСП наступного тижня розгляне відсторонення Вовка з посади голови Окружного суду Києва

Павло Вовк
Павло Вовк

Вища рада правосуддя (ВСП) розгляне клопотання Генеральної прокуратури про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка 20 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВСП, передають Українські Новини.

"До Вищої ради правосуддя надійшли клопотання заступника генерального прокурора про тимчасове відсторонення суддів окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Ігоря Погребниченка і судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - сказано в ньому.

Розгляд зазначених клопотань призначено на 20 серпня на 10:00.

Заступник голови Окружного адмінсуду Євген Аблов був відсторонений від посади ще 8 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, захист Вовка заявив, що запобіжний захід голові Окружного адмінсуду Києва Вовку не розглядається.

Раніше Генпрокуратура повідомила про підозру Вовку і ще двом суддям Окружного адмінсуду Києва і судді з Одеси про підозру у втручанні в діяльність держорганів.

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