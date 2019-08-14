ВСП наступного тижня розгляне відсторонення Вовка з посади голови Окружного суду Києва

Вища рада правосуддя (ВСП) розгляне клопотання Генеральної прокуратури про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка 20 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВСП, передають Українські Новини.

"До Вищої ради правосуддя надійшли клопотання заступника генерального прокурора про тимчасове відсторонення суддів окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Ігоря Погребниченка і судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - сказано в ньому.

Розгляд зазначених клопотань призначено на 20 серпня на 10:00.

Заступник голови Окружного адмінсуду Євген Аблов був відсторонений від посади ще 8 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, захист Вовка заявив, що запобіжний захід голові Окружного адмінсуду Києва Вовку не розглядається.

Раніше Генпрокуратура повідомила про підозру Вовку і ще двом суддям Окружного адмінсуду Києва і судді з Одеси про підозру у втручанні в діяльність держорганів.