Ryanair хоче відкрити рейс "Одеса - Будапешт" наприкінці жовтня

Найбільший лоукост-авіаперевізник Європи авіакомпанія Ryanair (Ірландія) вирішив відкрити рейс "Одеса - Будапешт (Угорщина)" 29 жовтня 2019 року.

Про це свідчать дані системи бронювання, передають Українські Новини.

Рейси будуть здійснюватися 2 рази на тиждень (вівторок і субота).

Виліт з Одеси заплановано в 15:25 (приліт в Будапешт – о 16:20), з Будапешта - у 12:05 (приліт в Одесу - у 14:50).

Вартість квитка в одну сторону стартує від 9,9 євро.

Квитки вже доступні на офіційному сайті Ryanair і незабаром будуть доступні на агрегаторі Kiwi.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці липня Ryanair підняв розмір максимального збору за послугу пріоритетної посадки, а також перевезення малого багажу вагою до 10 кг. Попередній раз авіакомпанія піднімала ціни на багаж у лютому.

Також у березні АМКУ відкрив справу проти МАУ, Ryanair і wizzair через подорожчання провезення ручної поклажі.

Також великий лоукост-авіаперевізник Європи авіакомпанія Ryanair (Ірландія) вирішив відкрити рейс "Одеса - Гданськ (Польща)" 29 жовтня 2019 року.