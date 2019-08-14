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14 серпня 2019, середа, 16:03 99
Зовнішня політика 2019-08-14T19:00:04+03:00
Українські Новини
Суд Люксембургу зобов'язав "Газпром" виплатити $2,6 млрд "Нафтогазу"

Суд Люксембургу зобов'язав "Газпром" виплатити $2,6 млрд "Нафтогазу"

Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

Суд Люксембургу зобов'язав компанію "Газпром" (Росія) виплатити 2,6 млрд доларів Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" за результатами двох арбітражних проваджень в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).

Про це йдеться у фінансовому звіті "Газпрому", передають Українські Новини.

"Арбітри зробили залік зустрічних вимог за підсумками двох розглядів і зобов'язали "Газпром" виплатити "Нафтогазу" близько 2,56 млрд доларів", - йдеться в ньому.

Також компанія зазначає, що не згодна з рішеннями арбітражу і оскаржує їх.

Як повідомляли Українські Новини, суди Люксембургу та Амстердама відхилили апеляцію "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом".

Раніше суд Англії призупинив виконання рішення щодо суперечки "Газпрому" з "Нафтогазом".

Також Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не отримувала від компанії "Газпром" (Росія) пропозицій про врегулювання арбітражу щодо газової суперечки між компаніями мировою угодою, що є ключовою вимогою російської сторони для продовження транзиту газу через територію України.

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