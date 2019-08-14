Суд Люксембургу зобов'язав "Газпром" виплатити $2,6 млрд "Нафтогазу"

Суд Люксембургу зобов'язав компанію "Газпром" (Росія) виплатити 2,6 млрд доларів Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" за результатами двох арбітражних проваджень в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).

Про це йдеться у фінансовому звіті "Газпрому", передають Українські Новини.

"Арбітри зробили залік зустрічних вимог за підсумками двох розглядів і зобов'язали "Газпром" виплатити "Нафтогазу" близько 2,56 млрд доларів", - йдеться в ньому.

Також компанія зазначає, що не згодна з рішеннями арбітражу і оскаржує їх.

Як повідомляли Українські Новини, суди Люксембургу та Амстердама відхилили апеляцію "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом".