Суд Люксембургу зобов'язав "Газпром" виплатити $2,6 млрд "Нафтогазу"

Суд Люксембургу зобов'язав компанію "Газпром" (Росія) виплатити 2,6 млрд доларів Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" за результатами двох арбітражних проваджень в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).\r\nПро це йдеться у фінансовому звіті "Газпрому", передають Українські Новини.\r\n"Арбітри зробили залік зустрічних вимог за підсумками двох розглядів і зобов'язали "Газпром" виплатити "Нафтогазу" близько 2,56 млрд доларів", - йдеться в ньому.\r\nТакож компанія зазначає, що не згодна з рішеннями арбітражу і оскаржує їх.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суди Люксембургу та Амстердама відхилили апеляцію "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом".\r\n\r\nРаніше суд Англії призупинив виконання рішення щодо суперечки "Газпрому" з "Нафтогазом".\r\nТакож Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не отримувала від компанії "Газпром" (Росія) пропозицій про врегулювання арбітражу щодо газової суперечки між компаніями мировою угодою, що є ключовою вимогою російської сторони для продовження транзиту газу через територію України.\r\n