ФК "Динамо" (Київ) звільнив головного тренера Хацкевича

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) звільнив головного тренера Олександра Хацкевича і весь тренерський штаб основної команди.

Про це йдеться у заяві ФК, передають Українські Новини.

"Футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем. Разом з ним звільнено весь тренерський штаб першої команди. ФК "Динамо" (Київ) дякує Олександру Хацкевичу та його помічникам за проведену більше двох років роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності", - сказано в ньому.

Хто буде новим головним тренером команди буде повідомлено пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня в Одесі відбувся матч за Суперкубок України. Київське Динамо переграло донецький Шахтар з рахунком 2:1 у першій битві сезону.

ФК "Динамо" втретє поспіль не змогло вийти у груповий етап Ліги Чемпіонів.

13 серпня "Динамо" зіграло в нічию з бельгійським "Брюгге" у повторному матчі, тоді як в першому матчі поступилося з рахунком 0:1.

В 2017 році головним тренером ФК "Динамо" Київ був призначений Олександр Миколайович Хацкевич. Контракт з білоруським фахівцем був розрахований на 2 роки.