ФК "Динамо" (Київ) звільнив головного тренера Хацкевича

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) звільнив головного тренера Олександра Хацкевича і весь тренерський штаб основної команди.\r\nПро це йдеться у заяві ФК, передають Українські Новини.\r\n"Футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем. Разом з ним звільнено весь тренерський штаб першої команди. ФК "Динамо" (Київ) дякує Олександру Хацкевичу та його помічникам за проведену більше двох років роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності", - сказано в ньому.\r\nХто буде новим головним тренером команди буде повідомлено пізніше.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 28 липня в Одесі відбувся матч за Суперкубок України. Київське Динамо переграло донецький Шахтар з рахунком 2:1 у першій битві сезону.\r\nФК "Динамо" втретє поспіль не змогло вийти у груповий етап Ліги Чемпіонів.\r\n13 серпня "Динамо" зіграло в нічию з бельгійським "Брюгге" у повторному матчі, тоді як в першому матчі поступилося з рахунком 0:1.\r\nВ 2017 році головним тренером ФК "Динамо" Київ був призначений Олександр Миколайович Хацкевич. Контракт з білоруським фахівцем був розрахований на 2 роки.