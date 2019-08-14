У деяких районах Києва відключили холодну воду: адреси

Комунальне підприємство "Київводоканал" тимчасово відключив від водопостачання деякі райони Києва 14 серпня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби "Київводоканалу", передають Українські Новини.\r\nСтаном на 10:00 14 серпня ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень в мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською.\r\nЗокрема, холодну воду відключили за такими адресами:\r\n\r\n- вулиця Троинина 3,4,5,6,8,8 а (Шевченківський р-н);\r\n- вулиця Федора Максименка 4,4 А, 6 (Оболонський р-н);\r\n- проспект Визволителів, 2 ( Дніпровський р-н);\r\n- проспект Володимира Маяковського 60\/10 (Деснянський р-н);\r\n- вулиця Михайла Донця, 3 (Солом'янський р-н);\r\n\r\nОрієнтовний термін ліквідації пошкоджень: 1 доба.\r\nКП приносить вибачення за тимчасові незручності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 16 липня в Донецькій області тисячі людей залишилися без електроенергії та водопостачання. Через ремонт ЛЕП 750кВ тимчасово була відключена лінія "Котляревская-Карлівка" 35 кВ., в результаті чого без енергопостачання тимчасово залишалися Карлівська фільтрувальна станція і жителі 17 сіл в Ясинуватського, Мар'їнського, Покровського та Костянтинівського районів Донецької області.\r\nЗ 24 по 27 липня в Києві проходили планові відключення води на деяких вулицях через ремонтні роботи.\r\n