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14 серпня 2019, середа, 12:17 20
Суспільство 2019-08-14T15:30:03+03:00
Українські Новини
У деяких районах Києва відключили холодну воду: адреси

У деяких районах Києва відключили холодну воду: адреси

Ремонт над локалізацією та ліквідацією пошкоджень в мережі холодного водопостачання. Фото: Facebook\
Ремонт над локалізацією та ліквідацією пошкоджень в мережі холодного водопостачання. Фото: Facebook\ "Київводоканал"

Комунальне підприємство "Київводоканал" тимчасово відключив від водопостачання деякі райони Києва 14 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Київводоканалу", передають Українські Новини.

Станом на 10:00 14 серпня ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень в мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською.

Зокрема, холодну воду відключили за такими адресами:

  • - вулиця Троинина 3,4,5,6,8,8 а (Шевченківський р-н);
  • - вулиця Федора Максименка 4,4 А, 6 (Оболонський р-н);
  • - проспект Визволителів, 2 ( Дніпровський р-н);
  • - проспект Володимира Маяковського 60/10 (Деснянський р-н);
  • - вулиця Михайла Донця, 3 (Солом'янський р-н);

Орієнтовний термін ліквідації пошкоджень: 1 доба.

КП приносить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня в Донецькій області тисячі людей залишилися без електроенергії та водопостачання. Через ремонт ЛЕП 750кВ тимчасово була відключена лінія "Котляревская-Карлівка" 35 кВ., в результаті чого без енергопостачання тимчасово залишалися Карлівська фільтрувальна станція і жителі 17 сіл в Ясинуватського, Мар'їнського, Покровського та Костянтинівського районів Донецької області.

З 24 по 27 липня в Києві проходили планові відключення води на деяких вулицях через ремонтні роботи.

 

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