В некоторых районах Киева отключат воду из-за ремонта: адреса

С сегодняшнего дня, 24 июля, в Киеве будут проходит плановые отключения воды на некоторых улицах из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Так, сообщается, что отключения будут проходить до 27 июля.

Отмечается, что будет отключено водоснабжение по таким адресам:

24 июля с 9:30 до 20:00 – ул. Покровская, 5, 9; переулок Зелинского;

24 июля с 9:00 до 22:00 – ул. Туполева, 19, 21;

25 июля с 9:00 до 24:00 – ул. Предславинская, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28; ул. Лабораторная, 8, 11; ул. Большая Васильковская, 81А, 89;

25 июля с 9:00 до 23:50 – пр-т Героев Сталинграда, 12А; Оболонская набережная, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

27 июля с 8:00 до 24:00 – ул. Ильенко, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44.

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