В "Оппоплатформі" назвали Данилюка "вошею" і "нахлібником"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, який в інтерв'ю ВПС назвав одного з лідерів партії "Опозиційна платформа-За життя" Віктора Медведчука загрозою національній безпеці України, отримав відповідь від "Оппоплатформи".

На сайті "Оппоплатформи" з'явився коментар прес-служби з заголовком "Воша на третій шкурі: політичний приживала Данилюк в РНБО – ганьба для президента Зеленського та свідчення некомпетентності РНБО".

У заяві йдеться, що Данилюк у відносинах із Зеленським використовував тактику політичного "нахлібника", якого "з легкої руки СКМ" прилаштували у 2010 році до Януковича.

"Потім Данилюк зумів перекочувати до Порошенка з багажем напрацьованих комітетом економічних реформ Ірини Акімової портфелем, який сьогодні Данилюк втюхує тепер уже Зе-команді", - пишуть в "Оппоплатформі".

"Напередодні парламентських виборів від команди Зеленського прозвучала ініціатива провести люстрацію всіх чиновників, що працювали при режимі Порошенко. Це той випадок, коли ініціативу влади цілком можна підтримати стосовно таких дрібних шахраїв, як Данилюк і подібний йому Абромавічус. Можливо, тоді відновлення миру в Україні стане ближче, а земля і державні підприємства не будуть пущені з молотка", - заявляє партія.



Як повідомляли Українські Новини, Данилюк вважає Абромавічуса і Коболєва "новими обличчями".



Також Данилюк сказав, що "буде реагувати", якщо Зеленський захоче його призначення прем'єр-міністром.