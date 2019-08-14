підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 серпня 2019, середа, 08:41 25
Політика 2019-08-14T11:00:03+03:00
Українські Новини
В "Оппоплатформі" назвали Данилюка "вошею" і "нахлібником"

В "Оппоплатформі" назвали Данилюка "вошею" і "нахлібником"

Олександр Данилюк. Фото: 24 канал
Олександр Данилюк. Фото: 24 канал

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, який в інтерв'ю ВПС назвав одного з лідерів партії "Опозиційна платформа-За життя" Віктора Медведчука загрозою національній безпеці України, отримав відповідь від "Оппоплатформи".

На сайті "Оппоплатформи" з'явився коментар прес-служби з заголовком "Воша на третій шкурі: політичний приживала Данилюк в РНБО – ганьба для президента Зеленського та свідчення некомпетентності РНБО".

У заяві йдеться, що Данилюк у відносинах із Зеленським використовував тактику політичного "нахлібника", якого "з легкої руки СКМ" прилаштували у 2010 році до Януковича.

"Потім Данилюк зумів перекочувати до Порошенка з багажем напрацьованих комітетом економічних реформ Ірини Акімової портфелем, який сьогодні Данилюк втюхує тепер уже Зе-команді", - пишуть в "Оппоплатформі".

"Напередодні парламентських виборів від команди Зеленського прозвучала ініціатива провести люстрацію всіх чиновників, що працювали при режимі Порошенко. Це той випадок, коли ініціативу влади цілком можна підтримати стосовно таких дрібних шахраїв, як Данилюк і подібний йому Абромавічус. Можливо, тоді відновлення миру в Україні стане ближче, а земля і державні підприємства не будуть пущені з молотка", - заявляє партія.

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк вважає Абромавічуса і Коболєва "новими обличчями".

Також Данилюк сказав, що "буде реагувати", якщо Зеленський захоче його призначення прем'єр-міністром.

Більше новин про: РНБО Опозиційна платформа - За життя Віктор Медведчук Олександр Данилюк

Архів
Новини
Електронний браслет. Фото: Медіапорт
Вистачить усім: Нацполіція заперечує дефіцит електронних браслетів 11:17 Документ
Кабмін Гройсмана не буде звільняти Кличка за поданням Зеленського 11:01
Труба за липень отримав на 100 тисяч більше, ніж у червні 10:52
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Скріншот: youtube/euronews
У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір 13:00
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok