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14 серпня 2019, середа, 08:01 50
Силові структури 2019-08-14T11:00:03+03:00
Українські Новини
Бойовики 13 разів порушили перемир'я: били з кулеметів і гранатометів

Бойовики 13 разів порушили перемир'я: били з кулеметів і гранатометів

За минулу добу, 13 серпня, бойовики тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів: неподалік Талаківки, двічі в районі Водяного, поблизу Гнутового, в районі Новогнатівки,  двічі поблизу Новотроїцького, поблизу Красногорівки, неподалік Лебединського, поблизу Павлополя, неподалік Новогнатівки, поблизу Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Південного.

Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню поблизу Пісків – зі стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, у лікарні Дніпра помер військовий, який зазнав поранення 10 серпня.

Тим часом російські спецслужби намагаються вербувати українських військових в соцмережах під виглядом жінок.

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