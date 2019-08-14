Бойовики 13 разів порушили перемир'я: били з кулеметів і гранатометів

За минулу добу, 13 серпня, бойовики тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів: неподалік Талаківки, двічі в районі Водяного, поблизу Гнутового, в районі Новогнатівки, двічі поблизу Новотроїцького, поблизу Красногорівки, неподалік Лебединського, поблизу Павлополя, неподалік Новогнатівки, поблизу Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Південного.

Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню поблизу Пісків – зі стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, у лікарні Дніпра помер військовий, який зазнав поранення 10 серпня.

Тим часом російські спецслужби намагаються вербувати українських військових в соцмережах під виглядом жінок.