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13 серпня 2019, вівторок, 23:35 184
Суспільство 2019-08-13T23:46:32+03:00
Українські Новини
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ

В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ

Сьогодні ввечері, 13 серпня, в Україну прилетів американський мільярдер, екс-радник мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані Сем Кислін. Про це повідомляє Апостроф.

Так, повідомляється, що Кислін прилетів в Україну кілька годин тому.

За даними видання, його візит пов'язаний з розслідуванням корупційних справ екс-президента України Петра Порошенка.

У березні цього року Сем Кислін публічно звинуватив на той момент чинного українського президента в геноциді українського народу і передбачив втрату влади Петром Порошенком.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов заявив, що Панама початку розслідувати справу проти Порошенка з приховування злочинних доходів.

Раніше суд зобов'язав СБУ розслідувати можливий захоплення влади Порошенко.
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