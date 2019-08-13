В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ

Сьогодні ввечері, 13 серпня, в Україну прилетів американський мільярдер, екс-радник мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані Сем Кислін. Про це повідомляє Апостроф.\r\nТак, повідомляється, що Кислін прилетів в Україну кілька годин тому.\r\nЗа даними видання, його візит пов'язаний з розслідуванням корупційних справ екс-президента України Петра Порошенка.\r\nУ березні цього року Сем Кислін публічно звинуватив на той момент чинного українського президента в геноциді українського народу і передбачив втрату влади Петром Порошенком.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Портнов заявив, що Панама початку розслідувати справу проти Порошенка з приховування злочинних доходів.\r\nРаніше суд зобов'язав СБУ розслідувати можливий захоплення влади Порошенко.