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06 августа 2019, вторник, 11:20 34
Общество 2019-08-06T11:42:44+03:00
Українські Новини
Панама начала расследовать дело против Порошенко по сокрытию преступных доходов, - Портнов

Панама начала расследовать дело против Порошенко по сокрытию преступных доходов, - Портнов

Бывший заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело после показаний Портнова о том, что экс-президент Петр Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"... Этому предшествовал мой письменный аффидавит - показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств", - написал Портнов.

По словам Портнова , панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур.

"Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну", - отметил Портнов.

Как сообщали Українські Новини, Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.

Ранее полиция не нашла лжи в заявлениях Портнова о преступлениях Порошенко.

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