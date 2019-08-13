Росія оголосила персоною нон грата українського дипломата

Росія оголосила "persona non grata" співробітника Генконсульства України в Петербурзі у відповідь на видворення російського представника у Львові.

Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на Міністерство закордонних справ Росії, передають Українські Новини.

"У відповідь на подібний недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити persona non grata співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі", - заявили в МЗС Росії.

У міністерстві заявили, що Україна не надала доказів того, що діяльність російського дипломата була протиправною і виходила за рамки професійних обов'язків, пов'язаних із роботою консульства.

МЗС України оголосило дипломата-шпигуна "persona non grata" за діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи, шпигунство.

Він уже покинув територію України.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала пенсіонера, який передавав розвіддані співробітника Генконсульства Росії у Львові.

Раніше КДБ Білорусі оголосило персоною нон грата українського дипломата, а журналіста Шаройка звинуватили у створенні агентурної мережі.