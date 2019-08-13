Росія оголосила персоною нон грата українського дипломата

Росія оголосила "persona non grata" співробітника Генконсульства України в Петербурзі у відповідь на видворення російського представника у Львові.\r\nПро це повідомляє російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на Міністерство закордонних справ Росії, передають Українські Новини.\r\n"У відповідь на подібний недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити persona non grata співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі", - заявили в МЗС Росії.\r\nУ міністерстві заявили, що Україна не надала доказів того, що діяльність російського дипломата була протиправною і виходила за рамки професійних обов'язків, пов'язаних із роботою консульства.\r\nМЗС України оголосило дипломата-шпигуна "persona non grata" за діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи, шпигунство.\r\nВін уже покинув територію України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, СБУ затримала пенсіонера, який передавав розвіддані співробітника Генконсульства Росії у Львові.\r\nРаніше КДБ Білорусі оголосило персоною нон грата українського дипломата, а журналіста Шаройка звинуватили у створенні агентурної мережі.