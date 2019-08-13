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13 августа 2019, вторник, 14:04 338
Силовые структуры 2019-08-13T14:04:01+03:00
Українські Новини
СБУ задержала пенсионера, который передавал разведданные сотруднику Генконсульства России во Львове

СБУ задержала пенсионера, который передавал разведданные сотруднику Генконсульства России во Львове

СБУ. Фото: Finclub.net
СБУ. Фото: Finclub.net

Служба безопасности Украины задержала пенсионера - главу общественной организации по подозрению в передаче разведданных сотруднику Генерального консульства России во Львове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации. Собранные данные злоумышленник передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове", - сказано в нем.

Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году.

По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Материалы дела направлены в суд.

За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявило дипломата-шпиона "persona non grata".

Он уже покинул территорию Украины.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители подозревают сотрудника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области и 3 пограничников Мариупольского отряда в передаче секретной информации ФСБ России.

Ранее СБУ задержала подозреваемого в шпионаже для России сотрудника Минобороны.

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