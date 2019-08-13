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13 серпня 2019, вівторок, 22:31 15
Спорт 2019-08-14T00:45:02+03:00
Українські Новини
"Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів, зігравши внічию з "Брюгге": відео голів

"Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів, зігравши внічию з "Брюгге": відео голів

Сьогодні, 13 серпня, в поєдинку між бельгійським футбольним клубом "Брюгге" і українським "Динамо" в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20 матч закінчився нічиєю з рахунком 3:3. Про це повідомляє Футбол 24.

Так, повідомляється, що матч стартував о 20:30 за київським часом на НСК "Олімпійський" в Києві.

Наголошується, що кияни вдало розпочали і забили вже на 5-й хвилині, але наприкінці першого тайму Брюгге відігрався. Симон Делі виграв верхову боротьбу після подачі кутового і ударом головою зрівняв рахунок.

На 50-й хвилині Динамо не без частки везіння вийшло вперед і "перетягло" рахунок на свою користь 2:1.

Наголошується, що на 88-й хвилині Брюгге зусиллями Вормера зрівняв рахунок (2:2), а на 90+3 хвилині Брюгге забив у свої ворота (3:2). На 90+6 бельгійці зрівняли рахунок. 3:3 – "Динамо" вилітає з Ліги чемпіонів.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Шепелєв, Андрієвський – Циганков (к), Жерсон, Вербич.

Запасні: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Караваєв, де Піна, Сіль, Бесєдін

Брюгге: Міньоле – Мата, Мехеле, Делі, Соболь – Вормер (к), Ванакен, Рітс – Бонавентура, Окереке, Тау.

Запасні: Хорват, Дьятта, Мітровіч Схрейверс, Влитинк, Коолс, Опенда

Як повідомляли Українські Новини, Динамо переграло Шахтар в останні 10 хвилин матчу і закінчило гру з рахунком 2:1: відео голів.

Раніше молодіжна збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу.

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