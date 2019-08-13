"Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів, зігравши внічию з "Брюгге": відео голів

Сьогодні, 13 серпня, в поєдинку між бельгійським футбольним клубом "Брюгге" і українським "Динамо" в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2019\/20 матч закінчився нічиєю з рахунком 3:3. Про це повідомляє Футбол 24.\r\nТак, повідомляється, що матч стартував о 20:30 за київським часом на НСК "Олімпійський" в Києві.\r\nНаголошується, що кияни вдало розпочали і забили вже на 5-й хвилині, але наприкінці першого тайму Брюгге відігрався. Симон Делі виграв верхову боротьбу після подачі кутового і ударом головою зрівняв рахунок.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yD68YDEd7mw#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yD68YDEd7mw#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n\r\nНа 50-й хвилині Динамо не без частки везіння вийшло вперед і "перетягло" рахунок на свою користь 2:1.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2vPvp1Tybbc#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНаголошується, що на 88-й хвилині Брюгге зусиллями Вормера зрівняв рахунок (2:2), а на 90+3 хвилині Брюгге забив у свої ворота (3:2). На 90+6 бельгійці зрівняли рахунок. 3:3 – "Динамо" вилітає з Ліги чемпіонів.\r\nДинамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Шепелєв, Андрієвський – Циганков (к), Жерсон, Вербич.\r\nЗапасні: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Караваєв, де Піна, Сіль, Бесєдін\r\nБрюгге: Міньоле – Мата, Мехеле, Делі, Соболь – Вормер (к), Ванакен, Рітс – Бонавентура, Окереке, Тау.\r\nЗапасні: Хорват, Дьятта, Мітровіч Схрейверс, Влитинк, Коолс, Опенда\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Динамо переграло Шахтар в останні 10 хвилин матчу і закінчило гру з рахунком 2:1: відео голів.\r\nРаніше молодіжна збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу.\r\n