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13 серпня 2019, вівторок, 21:24 11 Документ
Політика 2019-08-13T22:15:01+03:00
Українські Новини
Начальник житомирського лісгоспу написав заяву на звільнення на вимогу Зеленського

Начальник житомирського лісгоспу написав заяву на звільнення на вимогу Зеленського

Андрій Курінський. Фото: facebook.com/kurinskyi.andriy
Андрій Курінський. Фото: facebook.com/kurinskyi.andriy

Начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінський написав заяву на звільнення на вимогу Президента Володимира Зеленського.

Заяву він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Прошу звільнити мене за згодою сторін", - написано в ній.

Заява датується 12 серпня.

Документ: facebook.com/kurinskyi.andriyДокумент: facebook.com/kurinskyi.andriy

Також  Курінський опублікував відкритий лист до Зеленського.

"12.08.2019 у м. Олевськ Житомирської області відбулася нарада під Вашим головуванням, під час якої ви заявили про мою причетність до незаконного видобутку бурштину та участь в "бурштинових схемах". Повідомляю, що Вас свідомо чи несвідомо було введено в оману, чим підірвано Ваш авторитет, як обраного громадянами України Гаранта Конституції", - йдеться в ньому.

 

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає піти у відставку начальника житомирської поліції через бурштинових старателів.

Тим часом Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації колишнього заступника начальника управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України Віталія Бунечка.

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