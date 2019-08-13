Начальник житомирського лісгоспу написав заяву на звільнення на вимогу Зеленського

Начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінський написав заяву на звільнення на вимогу Президента Володимира Зеленського.

Заяву він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Прошу звільнити мене за згодою сторін", - написано в ній.

Заява датується 12 серпня.

Документ: facebook.com/kurinskyi.andriy

Також Курінський опублікував відкритий лист до Зеленського.

"12.08.2019 у м. Олевськ Житомирської області відбулася нарада під Вашим головуванням, під час якої ви заявили про мою причетність до незаконного видобутку бурштину та участь в "бурштинових схемах". Повідомляю, що Вас свідомо чи несвідомо було введено в оману, чим підірвано Ваш авторитет, як обраного громадянами України Гаранта Конституції", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає піти у відставку начальника житомирської поліції через бурштинових старателів.

Тим часом Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації колишнього заступника начальника управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України Віталія Бунечка.