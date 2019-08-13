"112 Україна" вимагає притягнути депутата Висоцького до кримінальної відповідальності

Телеканал "112 Україна" вважає неприпустимим і такими, що розпалюють ворожнечу, висловлювання депутата Сергія Висоцького, який закликав розстріляти канали "112 Україна" і NewsOne з ПТУР (протитанковою керованою ракетою).

Про це йдеться заяві телеканалу.

Телеканал вважає неприпустимими будь-які погрози на адресу журналістів та вимагає притягнути Висоцького до кримінальної відповідальності.

"На жаль, влада не зреагувала належним чином на теракт 13 липня, що спричинило за собою нові погрози на адресу журналістів. Тому я знову повторю своє звернення до Офісу президента України, Кабінету міністрів, особисто до міністра внутрішніх справ України, генерального прокурора і Службу безпеки України з вимогою негайно засудити злочинні дії щодо "112 Україна". Ви маєте чітко і рішуче сказати: "В Україні не використовувати силу проти ЗМІ". З тривогою констатую ескалацію тиску на телеканал, який триває не перший рік. Сподіваюся, що нова влада знайде в собі сили зберегти свободу слова, припинити тиск і забезпечити право журналістів на професію", - заявив генеральний директор "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня вночі невідомі обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу "112 Україна" і втекли на невідомому авто.

Пізніше в мережі з'явилося відео моменту обстрілу з гранатомета будівлі телеканалу "112".