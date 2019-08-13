підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 серпня 2019, вівторок, 20:49 10
ЗМІ 2019-08-13T22:00:01+03:00
Українські Новини
"112 Україна" вимагає притягнути депутата Висоцького до кримінальної відповідальності

"112 Україна" вимагає притягнути депутата Висоцького до кримінальної відповідальності

Телеканал "112 Україна" вважає неприпустимим і такими, що розпалюють ворожнечу, висловлювання депутата Сергія Висоцького, який закликав розстріляти канали "112 Україна" і NewsOne з ПТУР (протитанковою керованою ракетою).

Про це йдеться заяві телеканалу.

Телеканал вважає неприпустимими будь-які погрози на адресу журналістів та вимагає притягнути Висоцького до кримінальної відповідальності.

"На жаль, влада не зреагувала належним чином на теракт 13 липня, що спричинило за собою нові погрози на адресу журналістів. Тому я знову повторю своє звернення до Офісу президента України, Кабінету міністрів, особисто до міністра внутрішніх справ України, генерального прокурора і Службу безпеки України з вимогою негайно засудити злочинні дії щодо "112 Україна". Ви маєте чітко і рішуче сказати: "В Україні не використовувати силу проти ЗМІ". З тривогою констатую ескалацію тиску на телеканал, який триває не перший рік. Сподіваюся, що нова влада знайде в собі сили зберегти свободу слова, припинити тиск і забезпечити право журналістів на професію", - заявив генеральний директор "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня вночі невідомі обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу "112 Україна" і втекли на невідомому авто.

Пізніше в мережі з'явилося відео моменту обстрілу з гранатомета будівлі телеканалу "112".

Більше новин про: 112 Телеканал 112 112 канал Сергій Висоцький

Архів
Новини
Луганську поліцію очолив Левченко, який працював у поліції окупованого Криму 22:00
У Києві "стоїть" червона лінія метро: на рейки впав пасажир 21:48
Начальник житомирського лісгоспу написав заяву на звільнення на вимогу Зеленського 21:24 Документ
"112 Україна" вимагає притягнути депутата Висоцького до кримінальної відповідальності 20:49
Депутат Висоцький закликав підірвати "112" і "NewsOne" 20:29
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06
Скріншот: youtube/euronews
У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір 13:00
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok