Депутат Висоцький закликав підірвати "112" і "NewsOne"

Депутата від "Народного фронту" Верховної Ради 8 скликання Сергій Висоцький, який на останніх виборах йшов за списками партії Порошенка "ЄС" (був на непрохідному 44 номері - Ред.), в ефірі телеканалу "Прямий" (який також пов'язують з колишнім президентом), заявив, що все, що можна зробити з українськими телеканалами, яких він вважає проросійськими - підірвати протитанковою ракетою, пише "Страна".

"Ці канали, про які ми говоримо, які працюють проти України - на ворога, всі журналісти, які там працюють, - вони є комбатантами Російської Федерації. І все, що з ними можна зробити - підірвати ПТУРом, тобто закрити", - заявив нардеп в ефірі ток-шоу "Прямий ефір" від 12 серпня. Йшлося про канали "NewsOne" і "112".

Цитату опублікувала на своїй сторінці в Facebook Анна Степанець - ведуча з телеканалу "112". Степанець обурена такою заявою, цитату Висоцького вона прокоментувала фразою: "Шановні правоохоронні органи, це що взагалі?"

Колегу підтримав Сергій Томіленко - голова Національного союзу журналістів України. У коментарях до посту він написав: "Це ворожнеча, за яку передбачена кримінальна відповідальність. А політичну відповідальність за свою "екстра"-риторику пан Висоцький вже поніс у новому парламенті його не буде. Так само, як і політсили, від якої обирався цей колишній журналіст".

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня вночі невідомі обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу "112 Україна" і втекли на невідомому авто.

Пізніше в мережі з'явилося відео моменту обстрілу з гранатомета будівлі телеканалу "112".