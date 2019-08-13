Фото дня: в Одесі з'явилися 122 капкана, що символізують в'язнів Кремля

Сьогодні, 13 серпня, в Одесі на Приморському бульварі правозахисники встановили 122 капкана як символ кількості громадян, яких незаконно утримують у в'язницях Росії і окупованого Криму. Про це повідомляє Думська, опублікувавши відповідні фото.

Одна з організаторів акції Ліза Мей розповіла, що своєю інсталяцією активісти хочуть привернути увагу громадянського суспільства в регіонах. Всеукраїнська акція буде проходити в десяти містах.

Інсталяція в Одесі, що символізує в'язнів Кремля

"Одеса — це перше місто, де ми проводимо цю акцію і наступним містом, де ми виставимо інсталяцію 15-го серпня, буде Херсон", — повідомила Ліза Мей.

Правозахисники вважають, що українська влада не докладає всіх можливих зусиль для звільнення в'язнів путінського режиму.

Фото: Думська

"Ми б хотіли від президента конкретних дій, хоча я майже кожен день спілкуюся з людьми з Офісу президента, і вони нас не футболять. Вони розуміють, що якщо родичі почнуть піднімати "хай", для них це буде не дуже добре. Двері нібито відкриті, але немає конкретних дій, - розповідає голова об'єднання родичів в'язнів Кремля, брат політв'язня Євгена Панова Ігор Котелянець. — Сьогодні в'язні Кремля потребують допомоги, оскільки у них там немає нормального одягу, їжі, медикаментів, і все це вимагає фінансових ресурсів, тому ми закликаємо людей, які хочуть підтримати, знайти в інтернеті знайти наш проект "Родичі політв'язнів Кремля" і підтримати".

Як повідомляли Українські Новини, в Росії на мітингах проти політрепресій затримали активістів з "провокаційними" плакатами.

Тим часом Зеленський призначив стипендії імені Лук'яненка 11 політв'язням.