В России на митингах против политрепрессий задержали активистов с "провокационными" плакатами

В Москве после окончания согласованного митинга против политических репрессий на проспекте Сахарова полиция задержала троих людей. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Один из задержанных - известный в России художник Артем Лоскутов, у которого был с собой плакат со словами "Мусора хуже говна". Также были задержаны люди по имени Иоанн Русаков, который нес плакат "Путин - вор", и Константин Бондаренко, у которого были флаги с анархистской символикой.

Плакат на митинге в Москве. Фото: "ОВД-Инфо"

Как добавляет "ОВД-Инфо", позже из Красносельского ОВД отпустили всех задержанных, но составили на них протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником правил проведения мероприятия).

При этом в Петербурге задержали Алексея Соловьева, стоявшего с плакатом "Пудинг лор". Активисту не объяснили причину задержания, схватили за руки и потащили в автозак.

Плакат на митинге в Петербурге. Фото: "Объектив реалий"

Как сообщали Українські Новини, в октябре по России прошли акции в поддержку политзаключенных: десятки людей задержаны. Также в России прошли митинги в память об убитом Немцове.

Тем временем в России закупили авто с лазерами для разгона митингов.