подписаться на рассылку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
  • Главная
  • Новости
  • Мир
  • В России на митингах против политрепрессий задержали активистов с "провокационными" плакатами
23 июня 2019, воскресенье, 23:11 105
Мир 2019-06-23T23:20:02+03:00
Українські Новини
В России на митингах против политрепрессий задержали активистов с "провокационными" плакатами

В России на митингах против политрепрессий задержали активистов с "провокационными" плакатами

Задержанные на митинге в Москве. Фото: Артем Лоскутов
Задержанные на митинге в Москве. Фото: Артем Лоскутов

В Москве после окончания согласованного митинга против политических репрессий на проспекте Сахарова полиция задержала троих людей. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Один из задержанных - известный в России художник Артем Лоскутов, у которого был с собой плакат со словами "Мусора хуже говна". Также были задержаны люди по имени Иоанн Русаков, который нес плакат "Путин - вор", и Константин Бондаренко, у которого были флаги с анархистской символикой.

Плакат на митинге в Москве. Фото: Плакат на митинге в Москве. Фото: "ОВД-Инфо"

Как добавляет "ОВД-Инфо", позже из Красносельского ОВД отпустили всех задержанных, но составили на них протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником правил проведения мероприятия). 

При этом в Петербурге задержали Алексея Соловьева, стоявшего с плакатом "Пудинг лор". Активисту не объяснили причину задержания, схватили за руки и потащили в автозак.

Плакат на митинге в Петербурге. Фото: Плакат на митинге в Петербурге. Фото: "Объектив реалий"

Как сообщали Українські Новини, в октябре по России прошли акции в поддержку политзаключенных: десятки людей задержаны. Также в России прошли митинги в память об убитом Немцове.

Тем временем в России закупили авто с лазерами для разгона митингов.

Больше новостей о: Политзаключенные Митинги в России политзаключенный РФ

Архив
Новости
Горение самолета. Фото: ГосЧС
Самолет с двумя пилотами на борту упал и загорелся под Полтавой 23:53
Задержанные на митинге в Москве. Фото: Артем Лоскутов
В России на митингах против политрепрессий задержали активистов с "провокационными" плакатами 23:11
ЦИК отказался зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от "Руха нових сил" Саакашвили 22:32
Операция не помогла: Военный ВСУ Карлаш умер от осколочного ранения в госпитале Харькова 22:18
В Берлине из-за справлявшего нужду с моста мужчины травмированы несколько человек 21:49
больше новостей
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
В центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие 16:15
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
Очередь за жетонами. Фото: Алексей Кучеренко
Первобытно-общинные жетоны: На станции метро Вокзальная выстроилась гигантская очередь 22:45
Курс на НАТО и ЕС: Баканов в Вашингтоне передал стратегические послания Зеленского 15:46
больше новостей
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
Красивые пейзажи. Фото: pixabay.com
Топ-10 самых красивых мест в разных уголках Украины 09:00
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
"Слуга народа" показала списки своих кандидатов по мажоритарке 14:03
Топ-10 пляжей в Киеве, где можно купаться: как добраться 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok