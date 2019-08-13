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13 серпня 2019, вівторок, 22:00 5
Силові структури 2019-08-13T22:00:02+03:00
Українські Новини
Луганську поліцію очолив Левченко, який працював у поліції окупованого Криму

Луганську поліцію очолив Левченко, який працював у поліції окупованого Криму

Національна поліція призначила начальником Управління патрульної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції Віктора Левченка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції, передають Українські Новини.

Нового керівника особовому складу представив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Вадим Зеленський.

Зазначаєтьяс, що Віктор Левченко 31 рік і до 2015 року він працював патрульним поліцейським, пізніше обіймав керівні посади в патрульній поліції міста Миколаїв.

При цьому з 2018 року він працював начальником відділу патрульної поліції в окупованому Росією Криму та в місті Севастополь.

Віктор Левченко має 2 вищі освіти, одна з яких юридична, а також є майстром спорту з легкої атлетики та багаторазовим чемпіоном України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає піти у відставку начальника житомирської поліції через бурштинових старателів 2019.

Тим часом керівника поліції в Рівненській області підозрюють в отриманні майже 40 тисяч гривень хабара.

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