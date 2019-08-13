Луганську поліцію очолив Левченко, який працював у поліції окупованого Криму

Національна поліція призначила начальником Управління патрульної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції Віктора Левченка.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції, передають Українські Новини.\r\nНового керівника особовому складу представив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Вадим Зеленський.\r\nЗазначаєтьяс, що Віктор Левченко 31 рік і до 2015 року він працював патрульним поліцейським, пізніше обіймав керівні посади в патрульній поліції міста Миколаїв.\r\nПри цьому з 2018 року він працював начальником відділу патрульної поліції в окупованому Росією Криму та в місті Севастополь.\r\nВіктор Левченко має 2 вищі освіти, одна з яких юридична, а також є майстром спорту з легкої атлетики та багаторазовим чемпіоном України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає піти у відставку начальника житомирської поліції через бурштинових старателів 2019.\r\nТим часом керівника поліції в Рівненській області підозрюють в отриманні майже 40 тисяч гривень хабара.