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13 серпня 2019, вівторок, 19:13 11
Суспільство 2019-08-13T19:30:01+03:00
Українські Новини
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: оголошено штормове попередження

На Київ насувається гроза і шквальний вітер: оголошено штормове попередження

У Києві найближчим часом очікується гроза та шквальний вітер.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці КАРС "Київська служба порятунку" в соціальній мережі Facebook.

"За прогнозом Український гідрометцентр у найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 серпня та вночі 14 серпня у Києві очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в ньому.

Основні правила поводження у разі посилення вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

  • На природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
  • Під час грози НЕ можна: ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, іти по відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Також рятувальники нагадують, що при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо потрібно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

Крім того синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.

 

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