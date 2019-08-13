На Київ насувається гроза і шквальний вітер: оголошено штормове попередження

У Києві найближчим часом очікується гроза та шквальний вітер.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці КАРС "Київська служба порятунку" в соціальній мережі Facebook.\r\n"За прогнозом Український гідрометцентр у найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 серпня та вночі 14 серпня у Києві очікується гроза, пориви вітру 15-20 м\/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в ньому.\r\nОсновні правила поводження у разі посилення вітру:\r\n\r\nусі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;\r\nякщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;\r\nу разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;\r\nуникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.\r\n\r\nПід час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.\r\n\r\nНа природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.\r\nПід час грози НЕ можна: ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, іти по відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.\r\n\r\nТакож рятувальники нагадують, що при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо потрібно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.\r\nКрім того синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.\r\n