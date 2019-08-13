ДСНС хоче купити пожежний літак за півмільярда гривень

Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної служби з надзвичайних ситуацій оголосив тендер на закупівлю пожежного літака Ан-32П очікуваною вартістю 500 млн гривень.\r\nПро це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, літак має мати термін служби щонайменше 16 тис. годин або 8 тис. польотів, з них 4 тис. польотів на пожежогасіння (20 років).\r\nТакож літак має бути обладнаний вузлами під монтаж санітарного обладнання для перевезення хворих (поранених) у кількості 24 особи.\r\nКінцевий термін подання тендерних пропозицій - 13 вересня, аукціон відбудеться 21 жовтня.\r\nТермін поставки - до 8 червня 2020 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань хоче витратити на телесуфлер 56 тисяч гривень.\r\nТим часом Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю 95 комплектів навушників для стрільби 228 тис. гривень.\r\nТакож у березні 2 компанії виграли тендер Міністерства оборони на постачання і МОУ 27,7 тис. тонн палива за 797,647 млн гривень.