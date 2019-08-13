ДСНС хоче купити пожежний літак за півмільярда гривень

Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної служби з надзвичайних ситуацій оголосив тендер на закупівлю пожежного літака Ан-32П очікуваною вартістю 500 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з ним, літак має мати термін служби щонайменше 16 тис. годин або 8 тис. польотів, з них 4 тис. польотів на пожежогасіння (20 років).

Також літак має бути обладнаний вузлами під монтаж санітарного обладнання для перевезення хворих (поранених) у кількості 24 особи.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 13 вересня, аукціон відбудеться 21 жовтня.

Термін поставки - до 8 червня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань хоче витратити на телесуфлер 56 тисяч гривень.

Тим часом Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю 95 комплектів навушників для стрільби 228 тис. гривень.

Також у березні 2 компанії виграли тендер Міністерства оборони на постачання і МОУ 27,7 тис. тонн палива за 797,647 млн гривень.