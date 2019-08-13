Система харчування військових за аутсортингом передбачає чіткі норми харчування, на відміну від нової системи, - представник позивача Бєліков

Адвокат Віталій Бєліков, який представляє в суді інтереси фізособи-підприємця Алли Богдан у справі проти Міноборони, вважає, що в системі живлення за аутсортингом військовослужбовець чітко знає, хто, коли і як повинен його нагодувати.

Про це Бєліков повідомив у коментарі Українським Новинам.

"Мій клієнт хоче, щоб Міністерство оборони України діяло в межах правового поля і щоб права військовослужбовців були захищені. Тобто, щоб військовослужбовець чітко знав - хто, коли і як повинен його нагодувати. Не покладатися на волю начброду або когось ще, який вийшов сьогодні ось так нагодувати, а післязавтра ще якось, а як це було при старій системі, де існують чіткі норми харчування, де визначено, чого скільки і коли повинно бути у військовослужбовця",- сказав адвокат.

За його словами, Міноборони має спочатку оприлюднити проект своєї пропозиції по новій системі живлення, щоб громадськість висловила свою думку, а профільні інститути запропонували свої зміни або альтернативу.

"Після чого нехай Кабмін затвердить ці норми і нехай воно реалізується. Все повинно бути цивілізовано. А не так як зараз, придумали якийсь наказ, який не повинен існувати в правовому полі. На підставі цього наказу Міноборони своїм наказом змінило постанову Кабінету Міністрів України. Це дурість. Як таке може бути, що Міноборони змінює порядок, який встановлений Кабміном", - підкреслив адвокат.

Він впевнений, що військові не повинні працювати на кухні, мити посуд і чистити картоплю.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд призупинив перехід Міноборони на нову систему харчування військових по каталогу.

Також Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням не зупиняв реформу харчування у Збройних Силах України, а розглядав виключно правомірність прийняття відповідного наказу Міністерством оборони України.

Тим часом Міністерство оборони обурене постановою Окружного адміністративного суду міста Києва про призупинення дії наказу про харчування збройних сил України після того, як чиновники Міноборони організували поставку неякісних продуктів в армію.