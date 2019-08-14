Україна завершила передачу Нідерландам справи МН17

Трагедія літака MH17 сталася 17 липня 2014 року. Фото: з відкритих джерел

Трагедія літака MH17 сталася 17 липня 2014 року. Фото: з відкритих джерел

Україна передала Нідерландам кримінальне провадження проти колишнього міністра оборони самопроголошеної "Донецької народної республіки" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) і ще 3 бойовиків, підозрюваних в причетності до збиття літака Malaysia Airlines рейсу МН17 на Донбасі.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит Українських Новин.

СБУ відмовилася відповісти, чи обрані підозрюваним запобіжні заходи і чи оголошені вони у розшук.

"22.07.2019 матеріали кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних передані компетентному органу Королівства Нідерланди в порядку, передбаченому ст. 599, 600 КПК України. Кримінальне провадження щодо зазначених осіб буде направлено в суд, який розпочнеться в Нідерландах орієнтовно в березні 2020 року", - сказано у відповіді.

СБУ підкреслює, що відповідно до угоди про створення міжнародної слідчої групи, ніяка інформація не може бути оприлюднена в пресі без згоди інших сторін угоди.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня Міжнародна слідча група висунула підозри 4 бойовикам самопроголошеної "Донецької народної республіки" в причетності до катастрофи літака Malaysia Airlines МН17 на Донбасі в 2014 році.

Підозра висунута колишньому "міністру оборони" ДНР Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), колишньому начальникові "головного розвідувального управління" ДНР Сергію Дубінському (позивний "Хмурий") та його заступнику Олегу Пулатову (позивний "Гюрза").

Також підозра пред'явлена співробітникові "розвідки" ДНР Сергію Харченку (позивний "Кріт").

Гіркін, Дубінський і Пулатов - громадяни Росії, а Харченко - громадянин України.

Всі вони підозрюються в тому, що сприяли транспортуванню на Донбас зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий літак Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.

Слідча група зазначила, що Гиркин діяв в координації з російською владою.