Трамп заявив, що в Росії на Білому морі вибухнула новітня ракета з ядерним реактором

У Росії в Архангельській області під час випробування нового "виробу" 8 серпня стався вибух, під час якого загинули п'ятеро співробітників Саровського ядерного центру і двоє військових. Після вибуху зафіксували підвищення радіаційного фону, ділянку Білого моря закрили для судноплавства.

США офіційно заявили, що вибухнув "Буревісник" - новітня ракета з ядерним реактором, яку Володимир Путін представив рік тому, пише Meduza.

У селищі Ненокса (Архангельська область) в 30 кілометрах від Сєвєродвінська розташований Центральний ракетний полігон ВМФ Росії. За словами військових і чиновників, 8 серпня там випробовувалася якась ракета з рідинним двигуном, яку запускали з морської платформи біля селища. Від вибуху кілька випробувачів були скинуті в воду, де вони загинули. Вибух стався внаслідок невдалого "збігу обставин".

У своїй заяві керівники Саровського центру визнали, що роботи велися з пристроєм, що містить радіоактивні матеріали. Вони не говорили, що відчувалося 8 серпня, але згадали дві свої розробки, причому принципово різні. Це паливні елементи на основі радіоізотопів (РІТЕГ) і мініатюрний малопотужний реактор на кшталт створюваного американським космічним агентством NASA проекту Kilopower.

Багато експертів вважають, що в Білому морі вибухнув саме "Буревісник". Про це ж написав президент США Дональд Трамп. За його словами, Штати мають схожі, але більш просунуті технології, а у російських вийшло "недобре".

Про ракету в основному відомо зі слів президента Володимира Путіна. Виступаючи зі щорічним посланням до Федеральних зборів в 2018 році, серед інших нових видів озброєння, здатних подолати сучасну протиракетну оборону НАТО, Путін анонсував "ракету з майже необмеженим радіусом дії" з ядерною силовою установкою. З тих пір було кілька повідомлень про випробування ракети, яку на "народному голосуванні" вирішили назвати "Буревісник", а також відео збірки ракет в ангарі і її випробування.

З відеоролику був зроблений висновок, що ракета стартує за допомогою звичайного двигуна, а ядерна установка включається пізніше, коли ракета досягає потрібної швидкості. Вважалося, що стартовий двигун працює на твердому паливі, а не на рідкому, яке згадується в повідомленні про аварію під Сєвєродвінську.

Російські військові анонімно стверджують, що випробування двигуна "Буревісника" закінчилися успішно на початку 2019 року. Американські розвідники, також не називаючи своїх імен, запевняють, що жодне з 13 випробувань ракети не було повністю успішним. Випробування на початку 2019 року, яке згадував російський військовий, за даними американців, було "частково успішним". За їх словами, у ракети щоразу виникали складності при перемиканні з стартового (звичайного) двигуна на ядерний.

Досі вважалося, що "Буревісник" випробовують на віддаленому від населених пунктів ядерному полігоні на Новій Землі. Однак співробітники групи Джеффрі Льюїса з інституту Міддлбері, що займаються питаннями ракетного і ядерного зброї, вивчивши комерційні супутникові знімки різних років, з'ясували, що базу на Новій Землі закрили в 2018 році, а дуже схожа весною 2019-го (або раніше) з'явилася в Ненокса. Це перший аргумент на користь того, що відчували "Буревісник".

Раніше повідомлялося, що в Росії вибухнув реактивний двигун на випробуваннях нової ракети.

Раніше в Росії сталася пожежа, яка спричинила вибухи снаряди на військовому складі, є жертви.