Видео дня: В России взрываются снаряды на военном складе, есть жертвы

В Ачинском районе Красноярского края России взрываются боеприпасы на военном складе. По данным военных, на территории склада произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Известно, что на загоревшемся складе хранятся свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

Как сообщает Лента.ру, к месту происшествия выехали экстренные службы.

Проводится эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 километров. pic.twitter.com/MNDeOnlT8B — Mash (@mash_breaking) 5 августа 2019 г.

Местные жители сообщают о постоянных взрывах на складе с боеприпасами на территории воинской части. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "Красноярск № 1". На появившихся в сети кадрах виден крупный взрыв и поднимающийся столб дыма.

Известно о четырех пострадавших. Двое пострадавших были госпитализированы с осколочными ранениями. Еще двоим медицинская помощь была оказана на месте.

На выезде из Ачинска образовались серьезные пробки. Люди массово садятся в машины и пытаются уехать за пределы населенного пункта, несмотря на просьбы властей не паниковать. На размещенной в сети записи видны дорожные заторы, авто стоят без движения, в результате чего некоторым приходится ехать по встречной полосе.

Взрывы боеприпасов на военных складах в городе Ачинск (Красноярский край).

Столбы дыма видны почти во всех частях города. Очевидцы сообщают об эвакуации. МЧС пока не привлекается — это закрытый военный город. Информации о пострадавших пока нет. pic.twitter.com/SQYHz8kXzD — Mash (@mash_breaking) 5 августа 2019 г.

Также отмечается, что на заправочных станциях на выезде из Ачинска возник "ажиотаж". "Далеко уехать получилось не у всех — тупо кончился бензин", — говорят очевидцы.

Вместе с тем власти Ачинска пытаются избежать паники. На сайте администрации Ачинска призвали местных жителей сохранять спокойствие. "По информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска НЕТ", — говорится в сообщении.

Началась эвакуация населения в радиусе 20 километров от места происшествия

В радиусе 20 километров от горящего склада, как подтвердили в МЧС, экстренно эвакуируют население. Для эвакуации выделены автобусы. "Проходит эвакуация жителей. Сейчас мы вылетаем туда — через 20 минут. (...) Эвакуировать будут несколько сот человек, сейчас конкретное число жителей, подлежащих эвакуации, назвать не можем", — заявил ТАСС губернатор Красноярского края Александр Усс.

Людям разрешено взять документы, деньги, вещи на первое время и предметы первой необходимости, чтобы не задерживать эвакуацию. Эвакуированных размещают в пунктах временного размещения.

В результате происшествия на складе боеприпасов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края погиб один военнослужащий.