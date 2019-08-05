В Ачинском районе Красноярского края России взрываются боеприпасы на военном складе. По данным военных, на территории склада произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Известно, что на загоревшемся складе хранятся свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.\r\nКак сообщает Лента.ру, к месту происшествия выехали экстренные службы.\r\n\r\nПроводится эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 километров. pic.twitter.com\/MNDeOnlT8B\r\n— Mash (@mash_breaking) 5 августа 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nМестные жители сообщают о постоянных взрывах на складе с боеприпасами на территории воинской части. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "Красноярск № 1". На появившихся в сети кадрах виден крупный взрыв и поднимающийся столб дыма.\r\n\r\nВзрыв на складе боеприпасов под Красноярском 0_о#взрыв #ачинск #склад pic.twitter.com\/Tl6KmZpv6u\r\n— Шо? ОПЯТЬ? (@sho_opayt) 5 августа 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nИзвестно о четырех пострадавших. Двое пострадавших были госпитализированы с осколочными ранениями. Еще двоим медицинская помощь была оказана на месте.\r\nНа выезде из Ачинска образовались серьезные пробки. Люди массово садятся в машины и пытаются уехать за пределы населенного пункта, несмотря на просьбы властей не паниковать. На размещенной в сети записи видны дорожные заторы, авто стоят без движения, в результате чего некоторым приходится ехать по встречной полосе.\r\n\r\nВзрывы боеприпасов на военных складах в городе Ачинск (Красноярский край). Столбы дыма видны почти во всех частях города. Очевидцы сообщают об эвакуации. МЧС пока не привлекается — это закрытый военный город. Информации о пострадавших пока нет. pic.twitter.com\/SQYHz8kXzD\r\n— Mash (@mash_breaking) 5 августа 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nТакже отмечается, что на заправочных станциях на выезде из Ачинска возник "ажиотаж". "Далеко уехать получилось не у всех — тупо кончился бензин", — говорят очевидцы.\r\nВместе с тем власти Ачинска пытаются избежать паники. На сайте администрации Ачинска призвали местных жителей сохранять спокойствие. "По информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска НЕТ", — говорится в сообщении.\r\nНачалась эвакуация населения в радиусе 20 километров от места происшествияВ радиусе 20 километров от горящего склада, как подтвердили в МЧС, экстренно эвакуируют население. Для эвакуации выделены автобусы. "Проходит эвакуация жителей. Сейчас мы вылетаем туда — через 20 минут. (...) Эвакуировать будут несколько сот человек, сейчас конкретное число жителей, подлежащих эвакуации, назвать не можем", — заявил ТАСС губернатор Красноярского края Александр Усс.\r\nЛюдям разрешено взять документы, деньги, вещи на первое время и предметы первой необходимости, чтобы не задерживать эвакуацию. Эвакуированных размещают в пунктах временного размещения.\r\nВ результате происшествия на складе боеприпасов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края погиб один военнослужащий.