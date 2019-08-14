підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • "Вжарить" +35 і прийде циклон Zorro: синоптик попередила про різку зміну погоди на Маковія
14 серпня 2019, середа, 06:00 55 Карта
Життя 2019-08-14T11:00:04+03:00
Українські Новини
"Вжарить" +35 і прийде циклон Zorro: синоптик попередила про різку зміну погоди на Маковія

"Вжарить" +35 і прийде циклон Zorro: синоптик попередила про різку зміну погоди на Маковія

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Після приходу чергової хвилі аномальної спеки в Україні погода на свято Маковія, який відзначається в середу, 14-го серпня, буде дуже різноманітною.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, сильна спека ще буде переважати в південній частині, на сході та в більшості центральних областей, + 30 + 35 градусів.

У той же час на Заході відчутно похолодає, протягом дня очікується + 19 + 24 градуси, однак на Тернопільщині, Хмельниччині та в Чернівецькій області буде вище, + 26 + 29 градусів.

"Не впаде, але ослабне спека в північних областях України - проти сьогоднішніх + 30 + 34 градусів завтра там очікується + 28 + 32 градуси", - написала Діденко.

Атмосферний фронт, пов'язаний з локальним циклоном по імені Zorro, принесе грозові дощі на захід України і дійде до Житомирщини та північних районів Київщини. Тут очікується посилення південно-західного вітру.

Значна ж частина території буде перебувати в зоні сухої малохмарної погоди, яку забезпечить східний антициклон Andrea.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

У Києві на Маковія буде ще жарко, але на кілька градусів нижча, ніж сьогоднішня "атмосферна сковорідка", протягом дня близько +30 градусів. Істотний дощ малоймовірний.

15 серпня, в четвер, в Києві очікується суттєве зниження температури повітря до +23, +24 градусів.

Синоптик порадила ховатися від спеки і тримати голову в рівновазі при атмосферних стрибках.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на Маковія спека в Україні "перевалить" за 35.

Тим часом, в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.

Також синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві Наталка Діденко

Архів
Новини
Електронний браслет. Фото: Медіапорт
Вистачить усім: Нацполіція заперечує дефіцит електронних браслетів 11:17 Документ
Кабмін Гройсмана не буде звільняти Кличка за поданням Зеленського 11:01
Труба за липень отримав на 100 тисяч більше, ніж у червні 10:52
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Скріншот: youtube/euronews
У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір 13:00
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok