"Вжарить" +35 і прийде циклон Zorro: синоптик попередила про різку зміну погоди на Маковія

Після приходу чергової хвилі аномальної спеки в Україні погода на свято Маковія, який відзначається в середу, 14-го серпня, буде дуже різноманітною.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nЗа її словами, сильна спека ще буде переважати в південній частині, на сході та в більшості центральних областей, + 30 + 35 градусів.\r\nУ той же час на Заході відчутно похолодає, протягом дня очікується + 19 + 24 градуси, однак на Тернопільщині, Хмельниччині та в Чернівецькій області буде вище, + 26 + 29 градусів.\r\n"Не впаде, але ослабне спека в північних областях України - проти сьогоднішніх + 30 + 34 градусів завтра там очікується + 28 + 32 градуси", - написала Діденко.\r\nАтмосферний фронт, пов'язаний з локальним циклоном по імені Zorro, принесе грозові дощі на захід України і дійде до Житомирщини та північних районів Київщини. Тут очікується посилення південно-західного вітру.\r\nЗначна ж частина території буде перебувати в зоні сухої малохмарної погоди, яку забезпечить східний антициклон Andrea.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook \r\nУ Києві на Маковія буде ще жарко, але на кілька градусів нижча, ніж сьогоднішня "атмосферна сковорідка", протягом дня близько +30 градусів. Істотний дощ малоймовірний.\r\n15 серпня, в четвер, в Києві очікується суттєве зниження температури повітря до +23, +24 градусів.\r\nСиноптик порадила ховатися від спеки і тримати голову в рівновазі при атмосферних стрибках.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на Маковія спека в Україні "перевалить" за 35.\r\nТим часом, в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.\r\nТакож синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.