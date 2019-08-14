"Вжарить" +35 і прийде циклон Zorro: синоптик попередила про різку зміну погоди на Маковія

Після приходу чергової хвилі аномальної спеки в Україні погода на свято Маковія, який відзначається в середу, 14-го серпня, буде дуже різноманітною.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, сильна спека ще буде переважати в південній частині, на сході та в більшості центральних областей, + 30 + 35 градусів.

У той же час на Заході відчутно похолодає, протягом дня очікується + 19 + 24 градуси, однак на Тернопільщині, Хмельниччині та в Чернівецькій області буде вище, + 26 + 29 градусів.

"Не впаде, але ослабне спека в північних областях України - проти сьогоднішніх + 30 + 34 градусів завтра там очікується + 28 + 32 градуси", - написала Діденко.

Атмосферний фронт, пов'язаний з локальним циклоном по імені Zorro, принесе грозові дощі на захід України і дійде до Житомирщини та північних районів Київщини. Тут очікується посилення південно-західного вітру.

Значна ж частина території буде перебувати в зоні сухої малохмарної погоди, яку забезпечить східний антициклон Andrea.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

У Києві на Маковія буде ще жарко, але на кілька градусів нижча, ніж сьогоднішня "атмосферна сковорідка", протягом дня близько +30 градусів. Істотний дощ малоймовірний.

15 серпня, в четвер, в Києві очікується суттєве зниження температури повітря до +23, +24 градусів.

Синоптик порадила ховатися від спеки і тримати голову в рівновазі при атмосферних стрибках.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на Маковія спека в Україні "перевалить" за 35.

Тим часом, в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.

Також синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.