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13 серпня 2019, вівторок, 14:28 69
Судова влада 2019-08-13T17:00:03+03:00
Українські Новини
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві

Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві

Володимира Тимошко, директора Територіального управління Держбюро розслідувань в Полтаві, який був звільнений Романом Трубою ще 25 травня 2019 року, поновлять на посаді.

Відповідне рішення Харківського окружного адміністративного суду оприлюднено та внесено в Єдиний реєстр судових рішень вчора, 12 серпня 2019 року.

Суд встановив, що повідомлення про звільнення Тимошко від 21 травня 2019 року надійшло до територіального управління 23 травня 2019 року. Таким чином Роман Труба порушив вимоги ЗУ "ПРО державну службу", за яким письмове повідомлення про звільнення держслужбовець повинен був отримати не пізніше, ніж за 7 календарних днів.

Крім того, йдеться в рішенні суду, лист-повідомлення, відправлене Романом Трубою в Полтавське ТУ ДБР, не містило підстав для звільнення Тимошко. У ньому йшлося тільки про те, що цитуємо "професійний рівень є недостатнім для організації діяльності підвідомчого територіального управління, що стало причиною провальної ситуації в ряді важливих напрямків роботи, зокрема – організації роботи з кадрами". Докази цього, однак, не були надані.

Суд визнав ці підстави недостатніми для звільнення директора Територіального управління ДБР в Полтаві і скасував дію наказу про звільнення.

Крім того, суд зобов'язав директора ДБР надалі утриматися від прийняття рішень про звільнення Володимира Тимошка з посади без узгодження з першим заступником і заступником директора ДБР, посилаючись на ч. 2 ст. 12 ЗУ "ПРО Державне бюро розслідувань".

Зазначимо, що це – не перший випадок порушення чинного законодавства Романом Трубою. Раніше ЗМІ писали про низку кримінальних проваджень стосовно директора ДБР, де його звинувачували в корупції, невиконання рішень суду та службовій недбалості.

Як писали Українські Новини, Роман Труба фігурує у кількох кримінальних справах, розслідуваних Нацполіцією. Мова йде про виробництвах за ст. 382 ККУ - невиконання судового рішення (щодо прийняття одноосібного рішення з кадрових питань) та ст. 367 – службова недбалість (стосовно того, що так і не була створена Дисциплінарна комісія).

Також кримінальну справу проти Романа Труби за рішенням суду відкриє Національне антикорупційне бюро України.

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