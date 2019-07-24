Поліція повинна допитати Трубу по справах, у яких він фігурує, - голова Ради громадського контролю при ДБР Болдін

Поліція повинна допитати Трубу по справах, у яких він фігурує, - голова Ради громадського контролю при ДБР Бол

Голова Ради громадського контролю при Держбюро розслідувань Максим Болдін вважає, що слідчі Нацполиції повинні в обов'язковому порядку допитати директора ДБР Романа Трубу з приводу обставин тих справ, у яких він фігурує.

Про це Болдін повідомив Українським Новинам.

"В обов'язковому порядку він (Труба, - ред.) повинен бути допитаний, оскільки це стосується безпосередньо його дій. Він повинен дати пояснення з цього приводу і після цього слідчий повинен приймати рішення - чи є в його діях ознаки складу злочину чи ні", - сказав Болдін.

За його словами, Труба фігурує у кількох справах, які розслідує Національна поліція.

"Щодо Труби зареєстровано провадження за статтею 382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення) щодо прийняття одноосібного рішення з кадрових питань і рішень щодо управлінської діяльності ДБР та зареєстровано провадження за статтею 367 (службова недбалість) щодо нестворення Дисциплінарної комісії та інших обставин. Воно зареєстровано за фактом. Поки що жодних процесуальних дій, крім допитів свідків, наскільки мені відомо, не проводилося", - зазначив Болдін.

Також, на його думку, в діях Труби є склад злочину при видачі ним наказу про розпуск РГК.

"Це стаття 365 (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу). Поки немає інформації про реєстрацію цього кримінального провадження. Якщо не буде прийнято процесуальне рішення, я буду звертатися до суду зі скаргою на дії правоохоронних органів і зобов'язувати внести відомості до реєстру", - підкреслив Болдін.

Як повідомляли Українські Новини, 11 справ щодо вищих посадових осіб України розслідує ДБР. Також у суді заявили, що люстраційну перевірку директора Держбюро розслідувань Труби не проводили.

Тим часом Труба не збирається у відставку найближчі 3,5 роки.