Тарифи "Укрпошти" на доставку періодики можуть зрости на 15%

Міністерство інфраструктури ініціює підвищення тарифів акціонерного товариства "Укрпошта" на доставку періодичних видань в середньому на 15% з 1 січня 2020 року в той час, як "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій

Про це йдеться у відповідному проекті наказу Мінінфраструктури, оприлюдненому на сайті міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, доставка на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, регіональної та загальнодержавної газети формату А3 в 4 шпальти подорожчає на 15,4% до 76 копійок, обласної - на 17,8% до 63 копійок, міської та районної - на 17,4% до 57 копійок.

У свою чергу, доставка регіональних журналів (за кожні повні або неповні 50 г ваги) підвищиться на 15,4% до 3,04 гривні, обласних - на 17,8% до 2,52 гривні, міських і районних - на 17,4% до 2,28 гривні.

Для підконтрольній території Донбасу тарифи на доставку періодичних видань не зміниться.

У міністерстві зазначають, що на території України на ринку розповсюдження періодичних видань поряд з "Укрпоштою" та державним підприємством "Преса" активно працюють понад 100 комерційних структур різних форм власності, однак близько 60% з них працюють тільки в межах одного міста без забезпечення перевезення видань між іншими містами за тарифами, визначеними на власний розсуд.

Зазначається, що передплатна вартість видання, яку платить споживач, складається із сукупності видавничої вартості та вартості послуг з розповсюдження періодичного друкованого видання за передплатою, яка становить 15-20% від загальної вартості видання.

Нинішні тарифи на прийом і доставку розраховані на основі прогнозних витрат "Укрпошти" і "Преси" на 2018 рік, а також розміру мінімальної заробітної плати 4 173 гривні (з 1 січня 2019).

При цьому розмір мінімальної заробітної плати в 2020 році прогнозується на рівні 4 425 гривень, що на 6% більше, ніж у 2019 році.

Згідно з пояснювальною запискою, найбільшу питому вагу в структурі витрат "Укрпошта" (близько 70%) займають витрати на оплату праці з нарахуваннями, тому ситуація зі зміною законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати до рівня 4 425 гривень значною мірою впливає на витрати суспільства.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 січня 2019 послуги "Укрпошти" подорожчали.

Тим часом у Києві закрили найстаріше відділення "Укрпошти" в центрі міста.